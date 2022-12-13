У бывшего министра из Дагестана отсудили десятки тысяч рублей за долги по ЖКУ

У бывшего министра сельхоза Дагестана Баталова отсудили 77 тысяч рублей за долги по ЖКУ

Администрация главы Дагестана отсудила у бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия республики Батала Баталова десятки тысяч рублей за долги по счетам за служебную квартиру. Чиновник задолжал по ЖКУ 77 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Баталов возглавлял Минсельхозпрод с 2013 по 2015 год, а затем — с 2021-го по май 2022-го. Чиновник покинул пост и освободил служебное жилье, не оплатив долги за коммунальные услуги. Ему отправили письмо с предупреждением, а затем последовало приглашение в мировой суд. Баталов никак не отреагировал на оба документа.

Администрация главы Дагестана обратилась в Ленинский районный суд Махачкалы. Судья выписал исполнительный лист, после чего деньги были автоматически списаны со счета бывшего министра, который проигнорировал все заседания.

В ноябре министра архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области Наталью Ибрагимову заподозрили в особо крупном мошенничестве. Полиция считает, что чиновница похитила более 19 миллионов рублей, предоставив недостоверные данные о стоимости работ по благоустройству городской среды.