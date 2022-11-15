Министра архитектуры Оренбуржья заподозрили в хищении 19 миллионов рублей

Министра архитектуры Оренбуржья Ибрагимову заподозрили в хищении 19 миллионов рублей

Министра архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области Наталью Ибрагимову заподозрили в особо крупном мошенничестве. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает «КП» со ссылкой на пресс-службе УМВД по региону.

Факт хищения был выявлен во время расследования дела в отношении руководителя Центра развития архитектуры, градостроительства и благоустройства Оренбургской области Владимира Андрющенко — он был задержан в декабре прошлого года.

По данным полиции, Ибрагимова похитила более 19 миллионов рублей, предоставив недостоверные данные о стоимости работ по благоустройству городской среды в нескольких населенных пунктах региона при реализации госпрограммы.

Чиновнице грозит до 10 лет колонии.

2 ноября сообщалось, что экс-министра здравоохранения Республики Алтай и его помощника осудили на 10 лет за взятки.