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09:35, 2 ноября 2022Силовые структуры

Бывшего министра здравоохранения Алтая осудили на 10 лет за получение взяток

Экс-министра здравоохранения Республики Алтай и его помощника осудили на 10 лет за взятки

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Городской суд Горно-Алтайска приговорил к 10 годам колонии строгого режима бывшего министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова. Об этом во вторник, 2 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Также их оштрафовали на 15 миллионов рублей и запретили занимать должность на госслужбе в течение пяти лет.

По версии следствия, с апреля 2020-го по январь 2021 года глава алтайского Минздрава со своим помощником получили от поставщиков взятки за госконтракты в размере более 16 миллионов рублей. Сообщников задержали в марте 2021 года, преступление выявили сотрудники ФСБ.

Прокуратура добилась изъятия у Коваленко в доход государства 5,8 миллиона рублей, обнаруженных в оборудованном в туалете тайнике. У его помощника конфисковали два автомобиля и 6,1 миллиона рублей.

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Елизавета Новикова
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