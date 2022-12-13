Россия собралась выйти из европейской антикоррупционной Конвенции

Правительство России поддержало закон о денонсации Конвенции Совета Европы о коррупции

Россия денонсирует Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию — правительство страны поддержало проект соответствующего закона, сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к кабмину.

В законе собираются пояснить, что решение принимается из-за выхода России из Группы государств против коррупции, полномочия были прекращены Комитетом министров Совета Европы.

Антикоррупционная конвенция была подписана от имени России в Страсбурге в 1999 году.

В марте Россия была официально исключена из Совета Европы после 26 лет участия в работе организации. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что после выхода из Совета Россия определит перечень европейских конвенций, не отвечающих интересам страны, и денонсирует их.