Москвичи стали меньше покупать «вторичку»

Росреестр: число сделок купли-продажи вторичного жилья в Москве снизилось на 21 процент

За 11 месяцев 2022 года в Москве уменьшилось количество сделок купли-продажи на вторичном рынке жилья. О, том что жители столицы стали меньше приобретать подобное жилье, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росреестра.

С января по ноябрь число сделок достигло 118,6 тысячи — показатель снизился на 21 процент относительно аналогичного периода 2021 года. В ноябре было оформлено 10,8 тысячи подобных договоров — на шесть процентов меньше, чем в октябре, и на 22 процента меньше относительно ноября 2021 года.

Специалисты уточнили, что обычно в последнем месяце года показатели растут. Однако, в случае, если в этот раз они останутся на уровне октября, то годовой показатель не снизится более, чем на 25 процентов относительно 2021 года.

Ранее аналитики ЦИАН пришли к выводу, что в ноябре среди крупных городов России в пяти из них стоимость квадратного метра на вторичном рынке оказалась выше, чем на первичном. В начале года таких локаций было 12 — из-за опережающего темпа роста цен на «первичку».