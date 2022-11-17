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21:11, 17 ноября 2022Среда обитания

В пяти городах России «вторичка» опередила по ценам новостройки

В Махачкале и Саратове цены на «вторичку» оказались выше, чем на «первичку»

Фото: Arthur Stark fromstark / Unsplash

В ноябре 2022 года среди крупных городов России в пяти из них стоимость квадратного метра на вторичном рынке оказалась выше, чем на первичном. В начале года таких локаций было 12 — из-за опережающего темпа роста цен на «первичку», сообщили «Ленте.ру» аналитики ЦИАН.

Наибольший разрыв между ценами на «вторичку» и «первичку» наблюдался в Махачкале. В ноябре нынешнего года средняя стоимость «квадрата» в старой квартире в городе составила 82,8 тысячи рублей, тогда как тот же показатель для нового жилья был более чем в два раза меньше (минус 53 процента) — 39,2 тысячи рублей. Вторым городом в списке тех, где цены на вторичном рынке сильнее всего опережают цены на первичном, специалисты назвали Саратов — там разница составила 8 процентов, или 5,8 тысячи рублей. В ноябре стоимость квадратного метра на вторичном рынке в городе установилась на уровне 75 тысяч рублей, а на первичном — 69,2 тысячи рублей.

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Третью позицию занял Севастополь с разницей между показателями в 6 процентов. В одиннадцатом месяце нынешнего года среднюю стоимость «квадрата» на «вторичке» там оценили в 156,8 тысячи рублей, на «первичке» — в 147,7 тысячи рублей. За ним следует Оренбург с разрывом в 5 процентов, где в ноябре 2022-го цена квадратного метра в старой квартире составила 67,8 тысячи рублей, а в новой — 64,7 тысячи рублей. Замкнул пятерку Владивосток, где разница между показателями была наименее значительной — 4 процента, или 6,9 тысячи рублей. Квадратный метр жилья в этом городе среди всех представленных локаций в ноябре текущего года стоит дороже всего — 165,2 тысячи рублей на вторичном рынке и 158,3 тысячи рублей на первичном.

Эксперты отметили, что ситуация, при которой средняя цена «квадрата» в старой квартире опережает цену «квадрата» в квартире в новостройке, в ноябре 2022 года не наблюдалась ни в одном городе-миллионнике. Однако в начале года в этом списке были Самара, Воронеж и Санкт-Петербург.

В ноябре аналитики портала «Мир квартир» пришли к выводу, что стоимость вторичного жилья в России перестала расти впервые с мая. По их данным, по итогам десятого месяца текущего года средняя цена квадратного метра «вторички» составила 95,9 тысячи рублей — с сентября показатель остался неизменным.

Полина Кислицына
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