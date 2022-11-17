«Мир квартир»: стоимость вторичного жилья перестала расти впервые с мая

В России перестал дорожать один тип жилья — вторичные квартиры. Средняя стоимость квадратного метра в таких объектах осталась неизменной впервые с мая 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование портала «Мир квартир».

По итогам октября средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья составила 95,9 тысячи рублей — с сентября показатель остался неизменным. Эксперты проанализировали ситуацию в 70 крупных городах, в 44 из которых цена на «квадрат» выросла, а в 22 — упала. Наиболее заметно жилье подорожало в Кирове (на 4,6 процента), а подешевело — в Калининграде (на два процента).

В Москве квадратный метр «вторички» за месяц упал в цене на 1,4 процента, до 309,4 тысячи рублей, при этом за весь год выросла на 4,5 процента. Средняя стоимость квартиры в октябре потеряла 0,3 процента и один процент за десять месяцев, составив 17,2 миллиона рублей.

Средняя стоимость готовой квартиры в России выросла примерно на 0,5 процента, до 5,1 миллиона рублей. При этом с начала года жилье стало дороже во всех городах, кроме Краснодара, где цены остались на уровне января. В среднем за 10 месяцев «квадрат» вырос в цене на 16 процентов, а целый объект — на 11 процентов. Эксперты связывают проседание рынка недвижимости с отсутствием дешевой ипотеки и сложившейся экономической ситуацией.

В октябре сообщалось, что рост цен на новостройки замедлился. Директор ДОМ.РФ Виталий Мутко считает, что это связано с сокращением спроса, под который подстраиваются застройщики.