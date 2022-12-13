Полковник сообщил об окружении силами России города в ДНР

Полковник Киселев сообщил, что российские силы окружили город Марьинка в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России окружили город Марьинка, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил полковник полиции Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев в Telegram.

«В Марьинке (ДНР) бои за город продолжаются. Противник оказывает сопротивление. (…) Город в плотном кольце, бои идут в центре города», — написал он.

Киселев подчеркнул, что российские силы «осваиваются» на освобожденной территории. По словам полковника, трасса в направлении города Красногоровка, по которой проходило снабжение украинской армии в Марьинке, находится под контролем военных России.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что есть продвижение на угледарском, марьинском и других направлениях фронта. Как он утверждает, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать, однако союзные подразделения продвигаются вперед. Пушилин отметил, что бои постоянно происходят на марьинском направлении.