Умер двукратный обладатель премии «Эмми» Стюарт Марголин

На 83-м году жизни скончался актер и двукратный обладатель премии «Эмми» Стюарт Марголин

На 83-м году жизни скончался американский актер кино и телевидения, двукратный обладатель премии «Эмми» Стюарт Марголин. Об этом сообщает Deadline.

Артист умер в понедельник, 12 декабря. О причинах его смерти не сообщается. «Глубоко одаренный отчим, который всегда был рядом со своей любовью и поддержкой своей семьи. Покойся с миром, Паппи», — написал пасынок актера Макс Мартини.

Фильмография артиста насчитывала более ста проектов. Наибольшую популярность ему принесли роли в таких картинах, как «Секретные материалы», «Частный детектив Магнум», «Жажда смерти», «Порочная страсть», «Квантовый скачок» и других.

В 1979 году Марголин стал обладателем премии «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале» за роль бывшего сокамерника Джима Рокфорда в проекте «Досье детектива Рокфорда». Через год он удостоился аналогичной награды.

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