Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:41, 13 декабря 2022Культура

Умер двукратный обладатель премии «Эмми» Стюарт Марголин

На 83-м году жизни скончался актер и двукратный обладатель премии «Эмми» Стюарт Марголин

Фото: CBS / Getty Images

На 83-м году жизни скончался американский актер кино и телевидения, двукратный обладатель премии «Эмми» Стюарт Марголин. Об этом сообщает Deadline.

Артист умер в понедельник, 12 декабря. О причинах его смерти не сообщается. «Глубоко одаренный отчим, который всегда был рядом со своей любовью и поддержкой своей семьи. Покойся с миром, Паппи», — написал пасынок актера Макс Мартини.

Фильмография артиста насчитывала более ста проектов. Наибольшую популярность ему принесли роли в таких картинах, как «Секретные материалы», «Частный детектив Магнум», «Жажда смерти», «Порочная страсть», «Квантовый скачок» и других.

В 1979 году Марголин стал обладателем премии «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале» за роль бывшего сокамерника Джима Рокфорда в проекте «Досье детектива Рокфорда». Через год он удостоился аналогичной награды.

Ранее стало известно, что американский композитор Анджело Бадаламенти, автор музыки к сериалу «Твин Пикс» скончался в возрасте 85 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Комментарии отключены
Последние новости
Российского корреспондента задержали на границе с Косово
Появились подробности о состоянии пострадавшей при взрыве газа в доме россиянки
Названа дата послания Путина Федеральному собранию
Павла Дурова признали самым богатым человеком в ОАЭ
Бут рассказал об отношении к заключенным в тюрьмах США
Жена Петросяна опубликовала фотографию в купальнике
В США связали обмен Грайнер с попыткой КНР и России покончить с господством США
Армения провела внеочередное заседание Совбеза
Росгвардейцы нашли в доме полковника СБУ в ЛНР документы и аппаратуру
Российские власти определились c ответом на нефтяной потолок цен
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.