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01:23, 13 декабря 2022Культура

Умер автор музыки к сериалу «Твин Пикс»

Автор музыки к сериалу «Твин Пикс» Анджело Бадаламенти скончался в возрасте 85 лет

Фото: @MovingImageNYC

Американский композитор Анджело Бадаламенти, автор музыки к сериалу «Твин Пикс» скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По его данным, Музыкант умер у себя дома в Линкольн-Парке, штат Нью-Джерси.

Бадаламенти наиболее известен как автор музыки к фильмам и телесериалам режиссера Дэвида Линча. Всего он написал музыку более чем к 70 фильмам и телесериалам, среди которых «Шоссе в никуда», «Малхолланд Драйв» и «Синий Бархат». За саундтрек к сериалу «Твин Пикс» Бадаламенти получил премию «Грэмми».

Ранее сообщалось о смерти японского певца, композитора и актера Итиро Мидзуки (настоящее имя — Тосио Хаякава). Музыкант, которого называли «королем песен для аниме», скончался в возрасте 74 лет. Он продолжительное время боролся с раком легких.

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Марина Совина
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