Умер «король песен для аниме» Итиро Мидзуки

Японский певец и композитор Итиро Мидзуки скончался в возрасте 74 лет

Умер японский певец, композитор и актер Итиро Мидзуки (настоящее имя — Тосио Хаякава). Об этом сообщаетcя в его Twitter-аккаунте.

Музыкант, которого называли «королем песен для аниме», скончался в возрасте 74 лет. Он продолжительное время боролся с раком легких.

«Приносим свои извинения за очень печальные новости. Мы верим, что хотя жизнь заканчивается, песня и душа бессмертны», — говорится в публикации.

Итиро Мидзуки родился 7 января 1948 года в токийском спецрайоне Сэтагая. Его первый сингл Kimi ni sasageru Boku no Uta вышел в 1968 году, а через несколько лет артист начал исполнять песни для аниме и токусацу-сериалов. В 1987 году Мидзуки основал школу для подготовки молодых певцов, а в 2000-м собрал группу JAM Project.

Исполнитель записал песни для таких аниме, как «Мазингер Зет», «Космический рыцарь Теккамен», «Вольтрон», «Люпен 3», «Хэро Хэро-кун» и «Космический пират Капитан Харлок».