В Италии заявили об ограничениях в поддержке Украины

Премьер Италии Мелони пообещала поддерживать Украину вопреки ограниченным возможностям

Рим будет оказывать помощь Киеву вопреки ограниченным возможностям, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Ее слова приводит Rai News 24.

«Пространство для маневра в отношении прекращения огня сегодня, к сожалению, очень ограничено, но Италия в любом случае поддержит предпринимаемые усилия», — пообещала политик.

Кроме того, она подтвердила, что Италия будет и дальше отправлять Украине вооружение. По ее словам, Рим должен завершить поставки оружия в рамках пятого декрета до конца декабря.

Ранее власти Украины выразили надежду на помощь от Франции. «Призвал французское правительство присоединиться к реализации плана быстрого восстановления Украины», — сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.