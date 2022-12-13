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12:58, 13 декабря 2022Мир

В Италии заявили об ограничениях в поддержке Украины

Премьер Италии Мелони пообещала поддерживать Украину вопреки ограниченным возможностям

Фото: Remo Casilli / Reuters

Рим будет оказывать помощь Киеву вопреки ограниченным возможностям, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Ее слова приводит Rai News 24.

«Пространство для маневра в отношении прекращения огня сегодня, к сожалению, очень ограничено, но Италия в любом случае поддержит предпринимаемые усилия», — пообещала политик.

Кроме того, она подтвердила, что Италия будет и дальше отправлять Украине вооружение. По ее словам, Рим должен завершить поставки оружия в рамках пятого декрета до конца декабря.

Ранее власти Украины выразили надежду на помощь от Франции. «Призвал французское правительство присоединиться к реализации плана быстрого восстановления Украины», — сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Виктория Кондратьева
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