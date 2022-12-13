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04:38, 13 декабря 2022Мир

В Австрии испугались слов Меркель о Минских соглашениях

Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе заявил о пугающих словах Меркель о Минских соглашениях
Ангела Меркель

Ангела Меркель. Фото: Reuters

Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений пугают, они подрывают веру в силу слова европейских политиков. Об этом заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, сообщает РИА Новости.

«Это пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об этом... Таким образом, мы уничтожаем любое основание для доверия», — сказал Штрахе.

7 декабря Ангела Меркель в интервью немецкой газете Die Zeit признала, что Минские соглашения были заключены, чтобы дать Украине драгоценное время и возможность стать сильнее. По словам экс-канцлера, всем участникам этих соглашений было понятно, что вооруженный конфликт на востоке Украины еще не решен.

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Марина Совина
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