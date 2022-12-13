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14:40, 13 декабря 2022Мир

В Монголии установили связь бывшего президента с делом о хищении угля

Антикоррупционный комитет Монголии установил связь экс-президента страны с хищением угля
Халтмаагийн Баттулга

Халтмаагийн Баттулга. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Антикоррупционный комитет Монголии установил связь экс-президента страны Халтмаагийна Баттулги с делом о хищении угля, ставшим причиной массовых протестов. Об этом сообщает Newspress.

Отмечается, что в связи с расследованием 35 гражданам уже предъявлены обвинения. Из них семь человек подозреваются во взяточничестве, 16 — в даче взятки, восемь — в превышении должностных полномочий, еще двое — в незаконном обогащении.

Комитет также представил список лиц, причастных к «деятельности по добыче, транспортировке угля и приобретению товаров и услуг на государственные средства». В него попал бывший президент страны, экс-председатель администрации президента Олзийхуугийн Шижир и бывший министр развития транспорта Дашдондогийн Ганбат.

Также установлена связь с делом семи действующих депутатов Великого государственного хурала (парламента) Монголии и губернатора Умнеговьского аймака Ренчинбямбына Сэддоржа. В ходе следственных действий задержаны 15 человек.

5 декабря в столице Монголии Улан-Баторе началась массовая демонстрация недовольных действиями правительства. Протестующие требовали назвать имена и наказать чиновников-коррупционеров, укравших уголь на 12 миллиардов долларов. Утверждается, что количество вывезенного из Монголии угля отличается от объема, полученного Китаем, в который отправляется около 86 процентов всего экспорта страны.

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Виктория Кондратьева
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