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07:10, 13 декабря 2022Россия

Россиян предупредили о мошенничестве в преддверии новогодних покупок

RT: юрист Соловьев предупредил о мошенничестве в преддверии новогодних покупок

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В преддверии Нового года учащаются случаи мошенничества. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT.

По словам Соловьева, бывают случаи, когда при заказе подарка на маркетплейсе человек попадает на мошеннический сайт, в результате чего денежные средства поступают на счет мошенников.

Помимо этого, участились случаи мошенничества при реализации домашних животных (которых часто дарят на Новый год), дорогостоящей бытовой техники, часов и санкционного алкоголя, отметил юрист. По мнению специалиста, важно придерживаться простых правил, чтобы избежать неприятностей.

«Нужно быть особенно внимательным, тщательно перепроверять сайты продавцов, кроме того, иметь в виду, что продавец, предложивший продолжить общение в любом из мессенджеров, на 99 процентов мошенник», — напомнил Соловьев.

Ранее были названы самые популярные новогодние запросы россиян на маркетплейсах. Согласно данным аналитиков, на маркетплейсе Wildberries в период с 7 ноября по 6 декабря самыми частыми поисковыми запросами стали «новогодний декор», «новогодние игрушки», «елка новогодняя».

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Юлия Мискевич
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