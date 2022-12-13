Названы самые популярные новогодние запросы россиян на маркетплейсах

Аналитики Moneyplace: на маркетплейсах чаще ищут новогодние наклейки и сладкие подарки

За последний месяц на российских маркетплейсах существенно увеличились поисковые запросы, связанные с Новым Годом. О самых популярных из них стало известно из результатов исследования аналитического сервиса Moneyplace, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно данным аналитиков, на маркетплейсе Wildberries в период с 7 ноября по 6 декабря самыми частыми поисковыми запросами стали «новогодний декор», «новогодние игрушки», «елка новогодняя». При этом чаще россияне искали «новогодний набор», частотность выросла на 1523 процента, и «новогоднее платье женское» — выявлен рост на 1030 процентов.

На маркетплейсе Ozon самыми частыми поисковыми запросами в аналогичный период стали «елка искусственная новогодняя», «новогодние подарки», «новогодние украшения». Чаще всего искали «сладкий подарок новогодний», частотность выросла на 1887 процентов, «наклейки на окна новогодние», выявлен рост запросов на 1236 процентов, «гирлянды новогодние» — рост на 863 процента.

Ранее аналитики Moneyplace пришли к выводу, что на российских маркетплейсах выросли продажи БАДов и препаратов для увеличения потенции, отпускающихся без рецепта. Результатами исследования сервис поделился с «Лентой.ру».

