Россияне стали покупать больше средств для потенции

Аналитический сервис Moneyplace: в интернете выросли продажи БАДов для увеличения потенции

За прошедший месяц на российских маркетплейсах существенно увеличились продажи БАДов и препаратов для увеличения потенции, отпускающихся без рецепта. Об этом свидетельствует исследование аналитического сервиса Moneyplace, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

На маркетплейсе Wildberries в период с 21 сентября по 30 октября продажи виагры для мужчин выросли на 22 процента по сравнению с периодом с 11 августа по 20 сентября. Оборот препаратов, согласно данным исследования, увеличился на 24 процента.

На маркетплейсе OZON в аналогичный период продажи увеличивающих потенцию средств для мужчин увеличились на 54 процента, оборот — на 51 процент.

Продажи виагры для женщин на Wildberries за этот период выросли на 44 процента, оборот увеличился на 51 процент. На OZON продажи женских препаратов, увеличивающих потенцию, возросли на 11 процентов, оборот — на 19 процентов.

Ранее ученые Университета Британской Колумбии в Канаде зафиксировали новое негативное влияние на организм «Виагры». Как оказалось, вещества, содержащиеся в этом препарате, вдвое повышают риск заболеваний глаз. А уролог-андролог Владимир Степанов предупредил о риске внезапно умереть из-за остановки сердца при передозировке этого средства.