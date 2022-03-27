Стало известно о риске внезапной смерти из-за «Виагры»

Уролог Степанов предупредил россиян о риске внезапной смерти из-за «Виагры»

При передозировке препаратом для увеличения потенции «Виагра» человек рискует внезапно умереть из-за остановки сердца. Об этом сообщил ведущий специалист, уролог-андролог «СМ клиники» Владимир Степанов, передает Ura.ru.

«Прием "Виагры" — это не так безобидно, как может показаться. Когда человек самостоятельно повышает дозировку, появляются риски. Если старшая возрастная группа, нужно понимать, что может быть остановка сердца. Это не анекдоты. Существует риск внезапной смерти», — рассказал Степанов.

По словам врача, риск также сохраняется для молодых людей. Он отметил, что в его практике часто встречаются неопытные в половой жизни пациенты молодого возраста, которые по каким-то причинам употребляют «Вигару». «У них возникают нарушения оттока крови, тромбозы. Это может привести к необходимости жесткого хирургического вмешательства, которое потом может привести к импотенции», — заключил Степанов.

17 февраля стало известно, что спрос на препараты для повышения потенции вырос на 43 процента с июля 2021 года по январь 2022-го. За полгода россияне стали покупать на 141 тысячу упаковок в месяц больше (465 тысяч против 324 тысяч). Наибольший прирост зафиксирован у силденафила (30 процентов), широко известного под маркой «Виагра», и тадалафила (29 процентов).