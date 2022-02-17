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Россияне бросились скупать виагру

Спрос на средства для потенции в России вырос на 43% за полгода

Фото: Shutterstock

Спрос на препараты для повышения потенции вырос на 43 процента с июля 2021 года по январь 2022-го, пишут «Известия» со ссылкой на данные системы маркировки «Честный ЗНАК». За полгода россияне стали покупать на 141 тысячу упаковок в месяц больше (465 тысяч против 324 тысяч).

Наибольший прирост зафиксирован у силденафила (30 процента), широко известного под маркой «Виагра», и тадалафила (29 процента). Общие траты россиян на эти средства с июля по январь составили 2,5 миллиарда рублей. Что касается распределения по регионам, больше всего продажи препаратов этой категории увеличились в Краснодарском крае (плюс 76 процентов), Московской области (плюс 43 процента) и Москве (плюс 25 процентов).

Эксперты связывают выросшую популярность средств для повышения потенции с переходом россиян на удаленку в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса. Вместе с тем обнаружилось падение спроса на противозачаточные препараты: минус 2 процента с июля и минус 9 процентов с декабря.

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Кроме того, по словам профессора Дмитрия Еникеева, на пике заболевания COVID-19 у мужчин снижается гормональный фон и уровень тестостерона. При среднетяжелом или тяжелом течении болезни также уменьшается число живых сперматозоидов и растет процент пораженных. Тем не менее через три месяца после проведения исследования изменения пришли в норму.

В январе прошлого года крупные аптечные сети России заявили о дефиците антидепрессанта «Золофт» с действующим веществом сертралин. На перебои в поставках лекарства пожаловались «Ригла» и «36,6», в которую также включен «Горздрав». При этом препарат являлся одним из трех наиболее популярных антидепрессантов у россиян в 2021 году.

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Софья Ермакова
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