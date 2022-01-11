В России возник дефицит популярного антидепрессанта

Крупные аптечные сети России заявили о дефиците антидепрессанта с действующим веществом сертралин. Его выпускает фармацевтическая компания США Viatris под названием «Золофт», передает РБК.

С перебоями в поставках препарата столкнулись такие российские аптечные сети, как «Ригла» и «36,6», в которую также включен «Горздрав». В «36,6» «Золофт» присутствует в наличии в небольшом количестве, однако он не поступал с октября 2021 года. При этом препарат являлся одним из трех наиболее популярных антидепрессантов у россиян в 2021 году.

«Отмечен дефицит конкретного бренда — "Золофт". По нашему запросу о перспективах поставки препарата информации мы пока не получили», — заявила коммерческий директор аптечной сети «Ригла» Наталья Бурдина. Однако в наличии есть другие лекарства с действующим веществом сертралин.

Согласно информации аналитической компании DSM Group, продажи «Золофта» не показывали падения в розничном сегменте в течение прошлого года. За ноябрь и декабрь в аптеках продали почти в два раза больше упаковок препарата, чем за весь 2020 год — 170 тысяч упаковок и 96 тысяч, соответственно.

«Те цифры, которые мы видим по продажам в розницу, — это остатки препарата, последние упаковки. Дефицит начался с регионов, где отмечено наибольшее потребление, — Москва и Центральная Россия, но в скором времени он дойдет до дальних регионов», — подчеркнул РБК гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Ранее психиатр Юрий Савенко раскрыл опасность антидепрессантов. Он напомнил, что их должен назначать профильный специалист, поскольку комбинация препаратов является «целой сложной наукой».