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В России возник дефицит популярного антидепрессанта

РБК: российские аптечные сети столкнулись с перебоями поставок антидепрессанта «Золофт»

Фото: Pixabay

Крупные аптечные сети России заявили о дефиците антидепрессанта с действующим веществом сертралин. Его выпускает фармацевтическая компания США Viatris под названием «Золофт», передает РБК.

С перебоями в поставках препарата столкнулись такие российские аптечные сети, как «Ригла» и «36,6», в которую также включен «Горздрав». В «36,6» «Золофт» присутствует в наличии в небольшом количестве, однако он не поступал с октября 2021 года. При этом препарат являлся одним из трех наиболее популярных антидепрессантов у россиян в 2021 году.

«Отмечен дефицит конкретного бренда — "Золофт". По нашему запросу о перспективах поставки препарата информации мы пока не получили», — заявила коммерческий директор аптечной сети «Ригла» Наталья Бурдина. Однако в наличии есть другие лекарства с действующим веществом сертралин.

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Согласно информации аналитической компании DSM Group, продажи «Золофта» не показывали падения в розничном сегменте в течение прошлого года. За ноябрь и декабрь в аптеках продали почти в два раза больше упаковок препарата, чем за весь 2020 год — 170 тысяч упаковок и 96 тысяч, соответственно.

«Те цифры, которые мы видим по продажам в розницу, — это остатки препарата, последние упаковки. Дефицит начался с регионов, где отмечено наибольшее потребление, — Москва и Центральная Россия, но в скором времени он дойдет до дальних регионов», — подчеркнул РБК гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Ранее психиатр Юрий Савенко раскрыл опасность антидепрессантов. Он напомнил, что их должен назначать профильный специалист, поскольку комбинация препаратов является «целой сложной наукой».

Марина Совина
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