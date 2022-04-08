Зафиксировано новое негативное влияние «Виагры» на организм

В Университете Британской Колумбии зафиксировали негативное воздействие «Виагры» на зрение

Ученые Университета Британской Колумбии в Канаде зафиксировали новое негативное влияние на организм повышающих потенцию препаратов силденафил или тадалафил, продающихся под торговым названием «Виагра». Как оказалось, эти вещества вдвое повышают риск заболеваний глаз. Выводы исследования описаны в журнале JAMA Ophthalmology.

Механизм работы силденафила и тадалафила заключается в ингибировании выработки фермента PDE5, содержащегося в клетках половых органов. В результате сосуды расширяются, что приводит к притоку крови.

В ходе исследования специалисты проанализировали данные более 200 тысяч мужчин, которые принимали «Виагру». До начала эксперимента ни у кого из испытуемых проблем со зрением не наблюдалось. По подсчетам экспертов, препараты, ингибирующие PDE5, вызывали в два раза чаще ишемическую оптическую нейропатию, почти во столько же — серозное отслоение сетчатки, а также в 1,44 раза увеличивает риск развития окклюзии сосудов сетчатки. В итоге шансы заболеть глазными заболеваниями при приеме «Виагры» у мужчин на 85 процентов выше, чем у тех, кто не употребляет подобные препараты.

В марте 2022 года ведущий специалист, уролог-андролог «СМ клиники» Владимир Степанов сообщил, что при передозировке «Виагры» человек рискует внезапно умереть из-за остановки сердца.