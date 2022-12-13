Москвичи стали больше покупать квартиры в ипотеку

«Миэль»: доля ипотечных сделок на вторичном рынке в Москве выросла до 65 процентов

К ноябрю 2022 года доля ипотечных сделок на вторичном рынке Москвы выросла до 65 процентов. О том, что жители столицы стали больше покупать квартиры в ипотеку, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков агентства недвижимости «Миэль».

По данным компании, доля ипотечных сделок с «вторичкой» в октябре находилась на уровне 48 процентов. В указанный месяц самая дешевая квартира, которую реализовали в компании, стоила 3,5 миллиона рублей, а самая дорогая — 41,9 миллиона рублей.

Аналитики также выяснили, что средняя сумма ипотечного кредита в ноябре достигла 7,2 миллиона рублей. Ипотечный лот в среднем стоил 11,5 миллиона рублей. При этом в качестве первоначального взноса ипотечники в среднем отдавали 4,8 миллиона рублей.

Ранее в агентстве Frank RG пришли к выводу, что в ноябре 2022 года объем выдачи ипотеки в России снизился на 6,8 процента. В сравнении с ноябрем 2021 года объем выдачи сократился до 480,7 миллиарда рублей. Однако относительно октября 2022 года показатель повысился на 6,4 процента.