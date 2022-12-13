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14:10, 13 декабря 2022Интернет и СМИ

В НАК назвали количество заблокированных сайтов с фейками о спецоперации

В НАК сообщили, что в РФ заблокировали более 3,5 тысячи сайтов с фейками о спецоперации

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

С начала специальной военной операции России на Украине заблокировано более 3,5 тысячи сайтов с фейками об СВО. Об этом сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета.

«С начала СВО заблокировано более 3,5 тысячи интернет-ресурсов, распространявших ложную информацию о спецоперации», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что благодаря совместной работе Роскомнадзора и правоохранительных органов по защите информационного пространства от пропаганды идеологии терроризма в сети было заблокировано 5,7 тысячи и удалено более 25 тысяч материалов террористического содержания.

В ноябре Роскомнадзор сообщил, что в третьем квартале заблокировал 20 тысяч интернет-страниц с фейками о специальной военной операции на Украине. Всего за этот период регулятор заблокировал 89 тысяч интернет-страниц с запрещенной информацией.

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Денис Савосин
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