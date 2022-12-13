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07:43, 13 декабря 2022Экономика

Китай запретил поставки собственных процессоров в Россию

«Ъ»: Китай запретил поставки собственных процессоров Loongson в Россию

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Правительство Китая запретило экспорт процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch. Решение касается в том числе поставок в Россию, поводом для него стало признание технологии стратегически важной, что связано с использованием ее в военно-промышленном комплексе Китая. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ».

Собеседник из Минцифры указал, что ряд российских производителей электроники уже примеривались к китайским процессорам, но больше они не могут приобрести партию для тестирования. О зависимости и каких-либо проблемах в связи с этим решением говорить не приходится, но Loongson оценивался как вариант в случае блокировки параллельного импорта продукции Intel.

Источник на рынке электроники подтвердил эту информацию, указав, что лучшие чипы Китай использует для военной продукции, и делиться разработкой страна не намерена.

Директор компании «Промобит» Максим Копосов заметил, что вряд ли в России начат хотя бы один массовый проект с использованием чипов Loongson, так что ущерба прямо сейчас он не видит. Кроме того, эксперт предположил, что запрет окажется формальным, ведь купить ноутбуки и материнские платы на чипе Loongson по-прежнему возможно, в том числе через AliExpress.

Председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич рассказал, что официального запрета на поставки нет, а если он появится, то у организации есть множество способов закупок подобных товаров через третьи страны у более мелких компаний.

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Еще один собеседник издания рассказал, что китайские процессоры по своим техническим характеристикам опережают российские решения, но не дотягивают до западных, поэтому проще и безопаснее закупать по всему миру продукцию Intel.

Ранее стало известно, что на фоне ввода российских войск на территорию Украины доля бракованной продукции в поставках микрочипов и компонентов китайских производителей в Россию выросла в 20 раз, с 2 до 40 процентов. Отказ от сотрудничества официальных дистрибьюторов заставляет российские компании пользоваться услугами перекупщиков, а опыта проверки чипов у них нет.

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Платон Щукин
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