Новая Зеландия запретила продажу табака рожденным после 2009 года

Новая Зеландия запретила продажу табачных изделий рожденным после 2009 года

Новая Зеландия запретила продажу табачных изделий лицам, рожденным после 2009 года. Об этом сообщает Reuters.

По словам помощника министра здравоохранения, доктора Айеши Верралл, запрет позволит высвободить 5 миллиардов долларов средств за счет отсутствия необходимости лечить болезни, вызванные курением. В их число входят различные виды рака, сердечные приступы, инсульты и ампутации. «Тысячи людей проживут более долгую и здоровую жизнь», — заявила она.

Парламент страны также принял дополнительный ряд мер, направленный на сокращение потребления табака. Теперь число розничных продавцов, занимающих реализацией табачной продукции, будет сокращено на 90 процентов, а в табачных изделиях будет снижено содержание никотина.

Закон вступает в силу 1 января 2023 года. В случае его нарушения предполагается штраф в размере до 96 тысяч долларов.

Впервые о запрете продажи табака молодым гражданам Новой Зеландии стало известно в 2021 году. Предполагалось, что власти будут постепенно повышать возраст, с которого разрешена покупка табачных изделий, а поколению, родившемуся после 2004 года, и вовсе запретят приобретать сигареты. С помощью столь радикальной меры правительство рассчитывает добиться полного отказа от курения в стране к 2025 году.

