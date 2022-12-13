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15:29, 13 декабря 2022Мир

Новая Зеландия запретила продажу табака рожденным после 2009 года

Новая Зеландия запретила продажу табачных изделий рожденным после 2009 года

Фото: unsplash

Новая Зеландия запретила продажу табачных изделий лицам, рожденным после 2009 года. Об этом сообщает Reuters.

По словам помощника министра здравоохранения, доктора Айеши Верралл, запрет позволит высвободить 5 миллиардов долларов средств за счет отсутствия необходимости лечить болезни, вызванные курением. В их число входят различные виды рака, сердечные приступы, инсульты и ампутации. «Тысячи людей проживут более долгую и здоровую жизнь», — заявила она.

Парламент страны также принял дополнительный ряд мер, направленный на сокращение потребления табака. Теперь число розничных продавцов, занимающих реализацией табачной продукции, будет сокращено на 90 процентов, а в табачных изделиях будет снижено содержание никотина.

Закон вступает в силу 1 января 2023 года. В случае его нарушения предполагается штраф в размере до 96 тысяч долларов.

Впервые о запрете продажи табака молодым гражданам Новой Зеландии стало известно в 2021 году. Предполагалось, что власти будут постепенно повышать возраст, с которого разрешена покупка табачных изделий, а поколению, родившемуся после 2004 года, и вовсе запретят приобретать сигареты. С помощью столь радикальной меры правительство рассчитывает добиться полного отказа от курения в стране к 2025 году.

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Анжелика Бережная
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