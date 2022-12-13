Названа стоимость подготовки дома к Новому году

«Авито»: подготовка дома к Новому году обойдется россиянам в 7,4-8,6 тысячи рублей

Покупка елки и набора из самых востребованных товаров для украшения дома к Новому году в среднем обойдется россиянам в 7,4-8,6 тысячи рублей, а без покупки елки — в шесть тысяч. Стоимость подготовки жилья к праздникам «Ленте.ру» назвали эксперты «Авито».

С ноября по начало декабря продажи искусственных елей на платформе выросли на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году, продажи настоящих елей — на 17 процентов. Искусственные деревья покупают в 8,5 раза чаще, чем живые. Средняя стоимость искусственной ели составила 2,6 тысячи рублей, а средняя стоимость настоящей — 1,3 тысячи.

Также увеличилось число покупок елочных игрушек. Рост составил 68 процентов, а средний чек — полторы тысячи рублей. Продажи мишуры выросли на восемь процентов. Игрушки в форме кролика — символа 2023 года — стали покупать на 46 процентов чаще, рождественские венки — на 82 процента. Украшения в виде снежинок продаются в 2,4 раза лучше, новогодние скатерти — в 2,7 раза, свечи — в 2,1 раза.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать новогоднюю елку. Эксперты советуют обращать внимание на размер и вид дерева. Чтобы оно стояло дольше и не сыпалось, следует приобретать пихту или сосну.