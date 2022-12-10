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23:48, 10 декабря 2022Среда обитания

Назван способ выбрать елку на Новый год

Предприниматель Пухарев призвал выбирать елку на Новый год по размеру и породе дерева

Фото: Unsplash

Директор компании по продаже елок Владислав Пухарев сообщил, как правильно выбрать дерево на Новый год. Об этом рассказал в беседе с NEWS.ru.

Пухарев назвал способ выбрать елку на Новый год и порекомендовал обращать внимание на размеры дерева и его породу. Чтобы оно стояло дольше и не сыпалось, следует приобретать пихту или сосну. «Если хотите, чтобы елка имела характерный запах, тогда обычная русская елочка», — призвал он.

Предприниматель отметил, что елку таже необходимо выбирать по ее свежести, поэтому на ней не должно быть признаков грибка и плесени. Он также посоветовал выбрать размеры дерева заранее и попросить продавца постучать по его поверхности. После этого движения с ели не должно осыпаться чрезмерное количество иголок.

Ранее россиян предупредили о проблемах с новогодними елями из-за санкций. Пухарев предполагал, что стоимость деревьев может вырасти на 70 процентов.

Марина Совина
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