Россиян предупредили о проблемах с новогодними елями из-за санкций

Россиян предупредили о нехватке и подорожании импортных новогодних елок из-за санкций

Поставки импортных новогодних елок в Россию из-за санкций и трудностей с логистикой заметно усложнились. В результате, скорее всего, их будет меньше, чем обычно, к тому же они окажутся дороже. Об этом со ссылкой на пресс-службу Рослесинфорга и нескольких продавцов пишет РБК.

Напрямую магазины их завозить не могут, так что за поставки отвечают частные дилеры. Директор компании «Елки.ру» Владислав Пухарев предположил, что дефицит деревьев сохранится до конца года, а их стоимость может вырасти на 70 процентов.

В онлайн-магазине «ЖиваяЕлка.рф» также считают, что, несмотря на многочисленные проблемы, ели и пихты из Европы доедут до России, хотя издержки импортеров увеличились в полтора-два раза.

В Рослесинфорге (подведомственное учреждение Рослесхоза, занято инвентаризацией лесов, лесоустройством и кадастровым учетом земель лесного фонда) напомнили, что импортные елки и раньше стоили в три-четыре раза дороже отечественных, а теперь подорожают еще сильнее. Если завозить их через дружественные страны, то они вырастут в цене на 5-30 процентов.

Также в ведомстве напомнили, что в последние годы набирает силу тренд отказа от живых елей и перехода на искусственные китайские. С их поставками проблем не ожидается.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 70 процентов россиян не видят оснований для отмены новогодних мероприятий, а 85 процентов считают необходимым праздничное оформление магазинов, торговых центров и ярмарок. За установку елей на улицах и площадях выступили 89 процентов респондентов.