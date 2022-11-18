Россияне высказались за проведение новогодних мероприятий на фоне СВО

ВЦИОМ: 70% россиян высказались за проведение новогодних мероприятий на фоне СВО

Большинство россиян (70 процентов) высказались за праздничное оформление городов при условии, что власти откажутся от приобретения новой иллюминации и украшений. Результаты опроса о проведении новогодних мероприятий на фоне специальной военной операции (СВО) опубликованы на сайте ВЦИОМ.

По мнению 14 процентов опрошенных, отказываться от праздничного оформления не надо, даже если потребуются средства на приобретение новой иллюминации. За полный отказ от украшения городов высказались 12 процентов респондентов.

Большинство россиян также поддержали праздничное оформление магазинов, торговых центров и ярмарок — 85 процентов. Более трети опрошенных (37 процентов) считают, что нужно сделать оформление скромнее.

Наибольшую поддержку получили детские праздники и новогодние елки — за их проведение высказались 96 процентов опрошенных. За установку праздничных елей на улицах и площадях городов, населенных пунктов выступили 89 процентов россиян, каждый третий (34 процента) считает, что их следует сделать скромнее.

Меньше всего поддержки получили праздничные фейерверки и салюты — 44 процента. По мнению 54 процентов опрошенных, их следует отменить в текущих условиях.

С учетом празднования Нового года на фоне продолжающейся специальной военной операции россияне положительно отнеслись к поздравлению семей участников СВО, сбору от семей мобилизованных и отправке их бойцам на передовую поздравительных открыток, поздравлению раненых в госпиталях с участием Деда Мороза и Снегурочки, расширению благотворительного проекта «Елка желаний» за счет детей из новых территорий, детей из семей беженцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.