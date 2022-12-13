В Нижнем Новгороде откроется выставка «Названо Вазари. Возрождение»

Посвященная эпохе Возрождения выставка откроется в Нижнем Новгороде 21 декабря

В Волго-Вятском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Нижнем Новгороде откроется выставка, посвященная эпохе Возрождения. Об этом сообщает портал «Нижний 800».

Отмечается, что проект «Названо Вазари. Возрождение», объединяющий экспонаты из коллекций Пушкинского музея и произведения современного искусства, пройдет с 21 декабря 2022 года по 9 апреля 2023 года.

Среди экспонатов выставки — гравюры Андреа Мантеньи, Агостино Венециано, графические произведения по рисункам Филиппино Липпи и Рафаэля Санти, медали Антонио Пизанелло и барельефы скульпторов-последователей Лоренцо Гиберти, Джованни делла Роббиа и Бенедетто ди Майяно.

«С историческими экспонатами будут соседствовать работы отечественных художников — наших современников, вдохновленных ренессансной культурой и отражающих ее неослабевающее влияние на сегодняшнее понимание мира», — говорится в публикации.

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