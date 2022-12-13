Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:50, 13 декабря 2022Моя страна

В Нижнем Новгороде откроется выставка «Названо Вазари. Возрождение»

Посвященная эпохе Возрождения выставка откроется в Нижнем Новгороде 21 декабря

Фото: Arsenal-museum.art

В Волго-Вятском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Нижнем Новгороде откроется выставка, посвященная эпохе Возрождения. Об этом сообщает портал «Нижний 800».

Отмечается, что проект «Названо Вазари. Возрождение», объединяющий экспонаты из коллекций Пушкинского музея и произведения современного искусства, пройдет с 21 декабря 2022 года по 9 апреля 2023 года.

Среди экспонатов выставки — гравюры Андреа Мантеньи, Агостино Венециано, графические произведения по рисункам Филиппино Липпи и Рафаэля Санти, медали Антонио Пизанелло и барельефы скульпторов-последователей Лоренцо Гиберти, Джованни делла Роббиа и Бенедетто ди Майяно.

«С историческими экспонатами будут соседствовать работы отечественных художников — наших современников, вдохновленных ренессансной культурой и отражающих ее неослабевающее влияние на сегодняшнее понимание мира», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде с 20 ноября запустили туристический маршрут на ретропаровозе. Программа поездки разработана региональным туроператором при поддержке министерства туризма и промыслов региона. По прибытии в Семенов туристам проведут экскурсию по фабрике «Хохломская роспись» и мастер-класс по росписи матрешки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Курс евро вырос
Россиянин попытался провести себе массаж простаты огурцом и угодил в больницу
Раскрыта стоимость годовщины свадьбы Джигана и Самойловой
В Warner Bros. объяснили причину отмены выхода «Бэтгерл»
Нурмагомедов назвал условия для завершения карьеры Махачева
В Москве завершили следствие по делу о смерти бабушки и внучки из-за арбуза
Под Москвой семья из трех человек насмерть отравилась газом
СБУ предъявила обвинение участнице минских переговоров
В Казахстане захотели ввести ответственность за дискредитацию армии
В Италии назвали условие для прекращения военных поставок Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.