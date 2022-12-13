Гоблин объяснил нежелание посещать страны Европы фразой «меня там просто убьют»

Блогер Пучков заявил, что не посещает европейские страны из соображений безопасности

Популярный российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, также известный под псевдонимом Гоблин, рассказал о нежелании посещать европейские страны. Причину этого он объяснил фразой «меня там просто убьют» в подкасте «Война и мир» на радио KP.RU.

Комментируя данные, что Евросоюз планирует ввести против него санкции, Пучков отметил, что эти ограничения не нанесут ему ущерб. «Запрет на въезд какой-нибудь, чтобы мне визы не давать? Так я туда из соображений собственной физической безопасности не езжу давным-давно. Потому что меня там просто поймают и убьют. Я с этой демократией их хорошо знаком», — заявил блогер.

Гоблин также назвал решение включить его в санкционный список Евросоюза странным. По словам Пучкова, у него нет ни зарубежных банковских счетов, ни заграничной недвижимости. «Даже яхты какой-нибудь паршивой нет. И в голову никогда не приходило ничего там покупать», — добавил блогер.

О том, что новые санкции Евросоюза могут затронуть Пучкова, 12 декабря сообщило Euobserver. По информации издания, всего в новом списке фигурирует 144 имени. Помимо Гоблина, среди них телеведущие Борис Корчевников и Марина Ким, певец Григорий Лепс, режиссер Никита Михалков и политолог Сергей Михеев.

Ранее Пучков сравнил жизнь в России и на Западе и рассказал, что в прошлом много раз бывал за границей. Опираясь на свой опыт пребывания в других странах, блогер заявил, что в США и в Европе люди «живут сильно скромнее местами», чем в России.