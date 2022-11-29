Гоблин сравнил жизнь в России и на Западе

Блогер Пучков словами «живут сильно скромнее местами, чем мы» высказался о США и Европе

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, также известный под псевдонимом Гоблин, сравнил жизнь в РФ и за рубежом. На эту тему он порассуждал в эфире подкаста «Война и мир» на радио KP.RU, опубликованного на сайте издания.

Гоблин заявил, что в прошлом много раз бывал за границей. «Глядя на тамошнюю жизнь — и в Европе, и в Америке — наши граждане живут более чем прилично», — сказал блогер. Он отметил, из заграничных направлений россияне, как правило предпочитают Турцию и Египет. Поэтому, как заявил блогер, они составляют представление о жизни в странах Запада по фильмам, в которых показывают «витрину», а не реальное положение дел.

По словам Гоблина, в США и в Европе люди «живут сильно скромнее местами, чем мы». «Ну посмотрите, как живут в каком-нибудь там Неаполе, я не знаю, очень многие открытия вас ждут. Совершенно неприятного толка», — добавил он.

Ранее Пучков также высказался о различиях в жизни в России и СССР. В частности, блогер выразил уверенность в том, что сегодня молодые люди, идеализирующие советскую эпоху, «тронулись бы рассудком» из-за товарного дефицита в СССР.