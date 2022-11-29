Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:43, 29 ноября 2022Интернет и СМИ

Гоблин сравнил жизнь в России и на Западе

Блогер Пучков словами «живут сильно скромнее местами, чем мы» высказался о США и Европе

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, также известный под псевдонимом Гоблин, сравнил жизнь в РФ и за рубежом. На эту тему он порассуждал в эфире подкаста «Война и мир» на радио KP.RU, опубликованного на сайте издания.

Гоблин заявил, что в прошлом много раз бывал за границей. «Глядя на тамошнюю жизнь — и в Европе, и в Америке — наши граждане живут более чем прилично», — сказал блогер. Он отметил, из заграничных направлений россияне, как правило предпочитают Турцию и Египет. Поэтому, как заявил блогер, они составляют представление о жизни в странах Запада по фильмам, в которых показывают «витрину», а не реальное положение дел.

По словам Гоблина, в США и в Европе люди «живут сильно скромнее местами, чем мы». «Ну посмотрите, как живут в каком-нибудь там Неаполе, я не знаю, очень многие открытия вас ждут. Совершенно неприятного толка», — добавил он.

Ранее Пучков также высказался о различиях в жизни в России и СССР. В частности, блогер выразил уверенность в том, что сегодня молодые люди, идеализирующие советскую эпоху, «тронулись бы рассудком» из-за товарного дефицита в СССР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Украина получила четыре реактивные системы залпового огня от Франции
Брата премьер-министра Армении сбила машина
В Москве спрос на элитное жилье откатился на пять лет назад
Звезда Comedy Club назвал главную сложность на съемках шоу
В Иране освободили более 700 заключенных в честь победы на ЧМ
Фитнес-блогер развеяла самые популярные заблуждения о тренировках
В МИД России назвали условия для возобновления диалога с США по СНВ-3
Байдена заставят отчитаться за помощь Украине
В Москве установят памятник Юрию Шатунову
Камерунского вратаря выгнали из сборной во время чемпионата мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.