Гоблин сравнил жизнь в СССР и России

Блогер Пучков счел, что мечтающая об СССР молодежь «тронулась» бы из-за нехватки товаров

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, высказался о молодежи, мечтающей о возрождении СССР. В интервью актеру Вячеславу Манучарову на YouTube он сравнил жизнь в России и Советском Союзе и выразил уверенность в том, что такие молодые люди «тронулись бы рассудком» из-за нехватки товарного изобилия, существовавшего в советские годы.

По мнению Пучкова, представление многих молодых людей об СССР обусловлено тем, что Советский Союз видится им «царством справедливости и порядка». Блогер заявил, что молодежь часто просит его рассказать о том, «как было хорошо» во времена СССР. Однако, по словам Гоблина, тогда все было «по-разному».

В частности, он указал на нехватку товаров и в качестве примера привел картошку. В советское время, подчеркнул Пучков, клубни продавались «пополам с землей» и могли быть морожеными, но при этом стоили 10 копеек за килограмм. Сегодня же в российских магазинах продается чистая и более качественная картошка, считает он.

«Ну что, было лучше? За 10 копеек? Ну, кому-то, наверное, да. А кому-то, наверное, нет. Что касается товарного изобилия, если этих детей отправить туда, то я, думаю, многие рассудком тронулись бы, увидев, на что это было похоже в Советском Союзе и где они живут сейчас», — отметил Гоблин, добавив, что в СССР справедливость «была связана с картошкой с землей, гнилой, мороженой, но за 10 копеек».

Сравнивая свободу слова в СССР и России, блогер заявил, что в советское время, трудясь на заводе, он мог высказать свое недовольство относительно работы начальству. При этом если бы советский гражданин во всеуслышание на Красной площади покритиковал главу страны, по словам Гоблина, его бы «посадили». Сейчас же в России ситуация противоположная. «Ты можешь бежать на Красную площадь, выкрикивать матерные оскорбления в адрес руководства страны, и тебе за это ничего не будет. Можешь ли ты на работе открыть рот и сказать что-то начальнику? (...) Вот я — капиталистический начальник. Начни мне что-нибудь рассказывать, я лучше тебя знаю, как у меня устроено и работает. Не нравится — вон дверь, до свидания. Вот и вся твоя свобода слова», — заявил блогер.

Пучков также высказался о репрессиях в СССР и выразил уверенность в том, что говорить только о них, упоминая Советский Союз, неправильно. «Давайте мы с вами будем разговаривать про христианскую религию, но при этом ни о чем, кроме инквизиции, говорить не будем, и будем друг другу рассказывать, что христианство — это костры, на которых сжигали живых людей. "Вот оно ваше христианство, все с ним понятно". Разве так можно?» — рассудил блогер.

Ранее Гоблин высказался о певице Алле Пугачевой и осудил заявления артистки в соцсетях. Пучков заявил, что ее поступки схожи с «повадками базарной хабалки», назвав ее поведение безобразным.