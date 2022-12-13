Fix Price запланировал экспансию в Арабские Эмираты

«Ъ»: Fix Price запланировал экспансию в ОАЭ

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price запланировала экспансию на рынок Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), выяснил «Коммерсантъ». Газета обратила внимание на опубликованные в профиле компании на портале HeadHunter вакансии менеджеров, руководителя отдела розничных продаж, специалистов по логистике.

Соискателям предлагается руководство группой магазинов в ОАЭ, разработка и поддержание ассортиментной и ценовой политики, размещение и сопровождение заказов у поставщиков страны. Представители Fix Price заявили журналистам, что всегда рассматривают варианты развития, однако не стали комментировать выход на рынок ОАЭ.

Выручка Fix Price Group в третьем квартале 2022 года увеличилась на 21,2 процента (70,1 миллиарда рублей) по сравнению с тем же периодом 2021 года, чистая прибыль — на 36,7 процента, до 7 миллиардов рублей. Сеть насчитывает более пяти тысяч магазинов в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Латвии, Грузии и Киргизии. Доля зарубежных точек в общем числе магазинов, по данным на 30 сентября 2022 года, составляет 9,7 процента.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает формат Fix Price перспективным и конкурентоспособным, в том числе и для ОАЭ, особенно для Дубая. Эксперт обратил внимание на то, что на данный момент в Дубае много русскоязычных жителей. Кроме того, компании будет несложно настроить логистику с ОАЭ, так как основной импорт у Fix Price приходится на Китай.

В условиях ограничений для международной экспансии все больше российских компаний изучают возможности развития бизнеса в ОАЭ, отмечает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. В частности, о выходе на рынок этой страны заявляли сеть супермаркетов «Жизнь март» и российский бренд мебели и аксессуаров Dantone Home. Планы по развитию в ОАЭ есть также у пиццерий Dodo Pizza, ресторанов Osteria Mario, застройщиков жилья «Пионер» и «Самолет».

Ранее аналитики HeadHunter заявили, что треть работников российских компаний (37 процентов) признались в желании уехать из страны. Еще 20 процентов хотели бы переехать в другой регион России, а 29 процентов вовсе не думают о смене места жительства. 4 процента опрошенных рассматривают переезд в другой город в своем регионе, а 10 процентов заявили, что уже сменили место жительства.

