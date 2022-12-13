Раскрыт первый ноутбук Apple с OLED-дисплеем

Инсайдер: Apple представит MacBook Air с OLED-экраном в 2024 году

Apple намерена представить первые компьютеры с OLED-дисплеем в 2024 году. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты тематического медиа сослались на отчет руководителя Display Supply Chain Consultants Росса Янга. По словам инсайдера, через два года Apple выпустит первые планшеты и компьютеры с OLED-экраном. Согласно раскрытым данным аналитика, к 2024 году американская компания закончит работу над 13-дюймовым ноутбуком MacBook Air и 11-дюймовым планшетом iPad Pro.

Янг не поделился конкретными характеристиками моделей, но уточнил, что девайсы выйдут с «двухрядными» OLED-дисплеями, которые получат по два слоя RGB-пикселей. Специалист отметил, что таким образом экраны устройств будут отличаться повышенной яркостью и низким энергопотреблением. Аналитики подчеркнул, что это особенно важно в случае портативного компьютера и планшета, работающих на аккумуляторе.

Кроме того, ноутбук и планшет будут поддерживать технологию ProMotion — обновления картинки с частотой до 120 герц. Подобную опцию поддерживают новые iPad и MacBook, однако данные аппараты имеют IPS-матрицу. В настоящий момент OLED-дисплеи применяются лишь в смартфонах iPhone и часах Apple Watch.

В конце сентября аналитик Росс Янг заявил, что все смартфоны iPhone 15 получат экранный вырез Dynamic Island. Также все запланированные на 2023 год телефоны будут иметь поддержку обновления экрана с частотой до 120 герц.