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06:00, 13 декабря 2022Забота о себе

Сексолог назвала простые секреты женских оргазмов

Сексолог МакНиколс рассказала, что для оргазмов важны поцелуи и эмоциональная близость

Фото: Jacob Lund / Reuters

Для женских оргазмов важны эмоциональная близость и поцелуи, считает сексолог Николь МакНиколс. Список простых секретов женских оргазмов, которые она назвала в соцсетях, приводит издание Daily Star.

МакНиколс опубликовала видеоролик, в котором рассказала о действиях мужчины, непременно приводящих женщину к оргазму. Это поцелуи, эмоциональная близость и стимуляция клитора. «Как видите, размер "банана" не играет никакой роли», — шутливо добавила она.

Стимуляция клитора, поцелуи и эмоциональная близость являются доказанными факторами, которые помогают привести к женскому оргазму

Николь МакНиколссексолог

Читатели МакНиколс подтвердили, что секрет женских оргазмов кроется вовсе не в пенисе. «Удовольствие зависит не от вашего "банана", а от терпения и эмоций», — прокомментировала одна из подписчиц. «Знание языка любви вашего партнера тоже помогает, но это для более длительных отношений», — отметил еще один фолловер.

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Алиса Дмитриева
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