Врач перечислила приводящие к исчезновению оргазма у женщин факторы

Гинеколог Вавилонская назвала причинами отсутствия оргазма у женщины менопаузу и стресс

К исчезновению оргазма могут привести такие факторы, как стресс, негативный сексуальный опыт или период беременности, заявила врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Института репродуктивной медицины REMEDI Эстер Вавилонская. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила и некоторые другие причины аноргазмии.

По словам гинеколога, к физиологическим причинам отсутствия оргазма у женщины относятся гормональные нарушения, беременность, послеродовый период, менопауза. Также привести к проблемам с достижением кульминации при половом контакте могут недержание мочи, синдром релаксированного влагалища, аномальное развитие половых органов. Чтобы исключить все эти факторы, необходимо пройти обследование у врача и сдать назначенные им анализы.

Помимо гинекологических причин, проблемы в сексуальной сфере могут быть спровоцированы психосоматикой, предупредила Вавилонская. Среди приводящих аноргазмии причин, связанных с психологическим состоянием женщины, врач назвала стресс, наличие неудачного сексуального опыта.

Социальные нормы и стереотипы способны наложить серьезный отпечаток на сексуальную жизнь женщины. Под влиянием общественного мнения она закрывается, что делает восприятие сексуальных отношений иным: появляется стеснение, комплексы, которые берут корни в детстве, воспитании, первом негативном сексуальном опыте. Проработать негативные установки помогает терапия Эстер Вавилонская К.м.н., клинический психолог, врач акушер-гинеколог, руководитель гостиной психологического здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI

Помимо этого, как отметила гинеколог, женщине сложнее получить удовольствие во время полового акта при отсутствии эмоциональной близости с партнером — это приводит к сексуальной неудовлетворенности.

По словам Вавилонской, еще одной причиной аноргазмии у женщины считается фригидность — неспособность к сексуальному возбуждению из-за отсутствия чувствительности.

Аноргазмия и фригидность связаны между собой: у женщины нет полового влечения, и при сексуальной стимуляции она не чувствует возбуждения. Такое расстройство бывает первичное и вторичное. Первичные расстройства отмечаются с самого начала половой жизни. Вторичные — в некоторые периоды при нормальных половых отношениях, например: во время беременности, в постродовой период, при стрессе Эстер Вавилонская К.м.н., клинический психолог, врач акушер-гинеколог, руководитель гостиной психологического здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI

Кроме того, отсутствие оргазма может быть полное или частичное — со всеми партнерами и в любых ситуациях или из-за событий, — например, в отношениях с определенным партнером или в конкретной ситуации, добавила врач. Решить проблемы в паре можно, обсуждая волнующие вопросы — это поможет стать ближе и наладить отношения до того, как проблема заставит задуматься о расставании.

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