Пентагон призвал следить за действиями России и Китая в Африке

Глава Пентагона Остин призвал США следить за распространением влияния РФ и Китая в Африке

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американская администрация беспокоится из-за действий России и КНР в Африке. Распространение их влияния может дестабилизировать ситуацию, передает ТАСС.

Остин подчеркнул, что Китай поэтапно увеличивает свое присутствие в Африке, включая экономическое влияние. Кроме того, Пекин не всегда стремится обеспечить прозрачность своих действий. «И это вызывает проблемы, которые постепенно приведут к дестабилизации, если этого еще не происходит», — отметил он.

«Я думаю, что нужно следить за сочетанием действий этих двух стран. Опять же, их влияние, конечно, думаю, может быть дестабилизирующим», — призвал глава Пентагона.

Ранее Остин обвинил Россию и Китай в наращивании ядерных арсеналов. По его мнению, США находятся на пороге нового этапа, когда страна впервые столкнется «с двумя крупными ядерными державами в качестве стратегических соперников».