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01:52, 10 декабря 2022Мир

Глава Пентагона обвинил Россию и Китай в наращивании ядерных арсеналов

Глава Пентагона Остин заявил, что Россия и Китай расширяют ядерные арсеналы

Фото: Boris Roessler / Global Look Press

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о наращивании и модернизации ядерных арсеналов России и Китая. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра обороны, Соединенные Штаты находятся на пороге новой фазы, в ходе которой стране впервые придется столкнуться «с двумя крупными ядерными державами в качестве стратегических соперников».

«КНР расширяет, модернизирует и диверсифицирует свой ядерный арсенал. Россия тоже модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал», — заверил Остин. При этом глава Пентагона не привел каких-либо аргументов своему заявлению.

Ранее официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что проводимая Вашингтоном политика модернизации ядерной триады и дальнейшего размещения тактических вооружений снижает порог применения ядерного оружия. Таким образом он прокомментировал ежегодный доклад Пентагона о военной мощи КНР. Тань Кэфэй обратил внимание на то, что США обладают самым большим ядерным арсеналом в мире.

7 декабря президент России Владимир Путин заявил о нарастающем риске ядерной войны. Он отметил, что возможности удара по территории страны сильно ограничены, а защита от подобных угроз настроена вокруг ответно-встречного удара. «Такая угроза нарастает, чего греха таить», — заявил он.

Марина Совина
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