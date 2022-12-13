Олимпийский чемпион попал в авиакатастрофу и чудом выжил

Двукратный олимпийский чемпион по бегу Дэвид Рудиша выжил после крушения самолета в Кении

Двукратный олимпийский чемпион по бегу, кениец Дэвид Рудиша попал в авиакатастрофу на юге Каджиадо (Кения) и чудом выжил. Об этом пишет Nation Africa.

В субботу, 10 декабря, Рудиша вместе с другими пятью пассажирами вылетел на небольшом самолете с территории заповедника дикой природы Кимана. По его словам, через семь-восемь минут полета двигатель воздушного судна внезапно заглох, и пилот начал искать место для экстренной посадки.

«Он увидел какое-то свободное место, где попытался посадить самолет, но одно из крыльев воздушного судна ударилось о дерево — лайнер закрутило, прежде чем он грохнулся на каменистое поле», — вспомнил подробности крушения самолета Рудиша.

В результате жесткой посадки пострадал один человек — пассажира с травмой правого ребра доставили в больницу Найроби. Остальные присутствующие на борту отделались небольшими ушибами. «Это был страшный момент, когда ты держишь свое сердце в руке и молишься Богу. Пилот проделал невероятную работу, чтобы посадить самолет и предотвратить трагедию», — рассказал кениец.

В августе 2019 года кенийский бегун Дэвид Рудиша выжил после лобового столкновения с автобусом. Отмечалось, что у автомобиля Рудиши лопнуло колесо, в результате чего он врезался в автобус. Спортсмена доставили в больницу, где у него не было обнаружено никаких травм.

Кениец Дэвид Рудиша является чемпионом Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио-де-Жанейро на дистанции 800 метров, и двукратным победителем мировых первенств (2011 в Тэгу, 2015 в Пекине). Ему принадлежит мировой рекорд на этой дистанции.