Олимпийский чемпион выжил после лобового столкновения с автобусом

Двукратный олимпийский чемпион по бегу, кениец Дэвид Рудиша выжил после серьезной аварии. Об этом 30-летний спортсмен сообщил в Twitter-аккаунте.

По информации kenyans.co.ke, у автомобиля Рудиши лопнуло колесо, в результате чего он врезался в автобус. Спортсмена доставили в больницу, где у него не было обнаружено никаких травм. В результате легкоатлет был выписан из больницы.

«В субботу вечером я пережил ужасное дорожно-транспортное происшествие в Кероке по пути домой в Килгорис. Я выжил после лобового столкновения с автобусом. Я в порядке, обошлось даже без травм. Спасибо за ваши молитвы!» — прокомментировал случившееся Рудиша.

Кениец является двукратным олимпийским чемпионом (2012, 2016) и двукратным победителем мировых первенств (2011, 2015) в беге на 800 метров. Ему принадлежит мировой рекорд на этой дистанции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!