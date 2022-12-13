Названа дата послания Путина Федеральному собранию

РИА Новости: послание президента Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Прошла информация про 27 число [декабря], не совсем однозначно, но такая информация прошла», — сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет ориентировать о дате послания Путина Федеральному собранию. «Мы еще будем вас ориентировать», — сообщил он, отвечая на вопросы журналистов.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. Он придал особую важность социально-экономическим проблемам, с которыми столкнулась Россия в период пандемии коронавируса.

