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11:58, 13 декабря 2022Россия

Названа дата послания Путина Федеральному собранию

РИА Новости: послание президента Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Прошла информация про 27 число [декабря], не совсем однозначно, но такая информация прошла», — сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет ориентировать о дате послания Путина Федеральному собранию. «Мы еще будем вас ориентировать», — сообщил он, отвечая на вопросы журналистов.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. Он придал особую важность социально-экономическим проблемам, с которыми столкнулась Россия в период пандемии коронавируса.

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Варвара Кошечкина
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