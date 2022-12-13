Раскрыты причины притягательности для мужчин женщин с комплексом принцессы

Сексолог Купер: женщины с комплексом принцессы привлекают мужчин возможностью стать героем

Женщина с комплексом принцессы привлекает мужчин возможностью стать ее героем и почувствовать себя спасителем, уверена сексолог Несс Купер. Некоторые другие причины притягательности данной категории женщин она раскрыла изданию Metro.

По словам Купер, женщинам с комплексом принцессы нравится позволять партнеру брать все под свой контроль и делать все за нее. Они любят, когда за ними, добиваясь благосклонности, ухаживают, открывают перед ними дверь и решают все их проблемы. Баланс сил в таких парах всегда на стороне мужчины, в том числе и в вопросах секса.

Сексолог объяснила, что в интимной сфере жизни женщина-«принцесса» может предпочитать роль покорной любовницы, «шаловливой негодницы» или «папочкиной девочки», и подчинение воле «отважного рыцаря» может приносить ей дополнительное сексуальное наслаждение.

В то же время для мужчин такие женщины притягательны своей кажущейся невинностью и беззащитностью, объяснила Купер. По ее мнению, некоторым мужчинам нравится чувствовать себя спасителями прекрасной дамы и возносить ее на своеобразный пьедестал. Все их поступки мотивированы внутренней установкой: «Я собираюсь относиться к тебе лучше, чем к другим людям».

При этом, как отметила специалистка, если женщина с комплексом принцессы «примеряет на себя корону» без согласия партнера, мужчине такое поведение может показаться инфантильным и сексистским. Что, в свою очередь, может оказать негативное влияние на отношения и привести к разочарованию в них.

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