Психолог дала подсказку для улучшения отношений со свекровью и тещей

Психолог Наумова: чтобы наладить сложные отношения со свекровью, нужно перестать обижаться

Нужно перестать обижаться и начать правильно выбирать слова, чтобы наладить сложные отношения с тещей или свекровью, рассказала психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова. Подсказку для установления гармонии в отношениях со старшими родственницами она дала в беседе с News.ru.

По словам Наумовой, родители и дети одинаково хотят уважения друг к другу. «Когда человек любит и уважает себя, то с уважением относится к другим. Если мы оказываем человеку знаки внимания, уважаем, ценим, дарим комплименты, улыбаемся в лицо, как правило, люди ответят взаимностью», — сказала она.

При плохих отношениях с тещей или свекровью психолог попросила решить, что можно сделать, чтобы исправить ситуацию, и стараться поступать именно так. «Если отношения уже сложные, то потребуется время, чтобы все члены семьи перестроились. Относимся с уважением, тактично подбираем слова, стараемся не обижаться и сохраняем внутреннее ощущение собственной ценности», — заключила она.

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