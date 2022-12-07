Сексологи назвали способные сделать отношения пары крепче секреты

BestLifeOnline: снижение интереса к сексу и партнеру является нормальным явлением

Снижение интереса к сексу и партнеру с течением времени является нормальным явлением, рассказали сексологи. Издание BestLifeOnline опубликовало статью, в которой эксперты назвали секреты, способные спасти брак.

Какой сильной ни была бы любовь в паре, работать над отношениями придется всегда. Некоторые супруги в кризисные моменты не могут справиться с трудной ситуацией и обращаются за помощью к экспертам. И те дают порой весьма неожиданные советы, помогающие сделать отношения крепче и даже спасти брак.

Для многих пар одним из самых тревожных признаков является потеря интереса к сексу. Некоторые партнеры со временем и вовсе перестают им заниматься. Но отношения длятся долго, и отсутствие интимной жизни может быть не настолько пугающим, как может показаться, рассказала эксперт по интимным отношениям Джиджи Энгл. По ее словам, существует понятие «энергия новых отношений», представляющее опьяняющее чувство вожделения при первой встрече нового человека.

Мозг переполнен гормонами хорошего счастья окситоцином и дофамином. Поэтому мы все время чувствуем сексуальное возбуждение в новых отношениях. Но как только мы привыкаем друг к другу, «химия любви» уменьшается. Чтобы поднять уровень гормонов счастья, нужно пробовать в спальне что-то новое Татьяна Дьяченко сексолог

В обществе принято думать, что мужчины более склонны к измене, чем женщины. Но, по словам сексолога Тары Сувиняттичайпорн, наукой доказано, что женщинам секс с партнером наскучивает намного быстрее, чем мужчинам. И понимание этого поможет супругам планировать совместную жизнь.

в 2 раза быстрее мужчин женщины теряют интерес к сексу в течение года совместной жизни с партнером

Еще одной реалией совместной жизни является то, что со временем один из партнеров может перестать быть привлекательным для другого. «Многие пары, состоящие в длительных отношениях, не находят своих партнеров привлекательными и теряют к ним сексуальный интерес», — говорит Сувиняттичайпорн. Она посоветовала поддерживать себя в форме умственно и физически, чтобы вызывать интерес любимого человека, как и прежде.

К тому же уровень привлекательности мужчины в глазах женщины зависит от ее менструального цикла.

Уровни женских гормонов меняются в течение овуляторных циклов, и эти изменения влияют на женскую психологию и, возможно, на то, как они относятся к своему романтическому партнеру. Мы обнаружили, что гормон эстрадиол, уровень которого достигает пика непосредственно перед овуляцией, был связан с более негативной оценкой партнера Франческа Ригетти психолог

Психологи и сексологи также напомнили, что секс — это не просто интимная близость. По их словам, зачастую объятия, поцелуи, прикосновения к любимому человеку намного важнее непосредственно полового акта.

Сексопатологи рассказывают, что некоторые их клиенты во время сеанса терапии жалуются на то, что партнер пользуется секс-игрушками. Многие воспринимают интимные гаджеты как сигнал о проблемах в личной жизни. Но, по словам специалистов, это заблуждение.

Даже пары, у которых все отлично с сексом, пользуются игрушками для разнообразия и более сильных оргазмов Татьяна Дьяченко сексолог

Измена обычно считается самым непростительным проступком в отношениях. Но, по словам сексолога и психотерапевта Ли Филлипса, при правильном подходе к непростой ситуации неверность может укрепить отношения. Чтобы решить такую ​​сложную проблему, рекомендуется обратиться к семейному психологу.

Обычно люди не сообщают заранее, что собираются изменить. Чаще всего к измене приводит эмоциональная разобщенность, обиды. Иногда партнеры могут научиться определять, почему произошла измена, и делать все, чтобы наладить более крепкую связь между собой Ли Филлипс сексолог, психотерапевт

Также сексологи рассказывают на консультациях о важности разговоров о сексе. «Секс — это удовольствие, и важно говорить, что секс и удовольствие значат для вас обоих», — советует Филлипс. Она отметила, что во многих случаях пары обсуждают секс в начале отношений, но не с течением времени. Но сексуальные желания и либидо со временем меняются.

Ранее сексолог Лариса Плетнева назвала основные причины мужских неудач в постели. Она пояснила, что к нарушению потенции приводят стресс, болезни и любовь к порно.