Названы основные причины мужских неудач в постели

Сексолог Лариса Плетнева: стресс, болезни и любовь к порно приводят к нарушению потенции

Мужские неудачи в постели могут быть обусловлены такими факторами, как стресс, депрессия и любовь к порно, объяснили сексолог Лариса Плетнева и уролог-андролог Александр Лубенников. В беседе с «Лентой.ру» они назвали основные причины проблем при сексе.

Чаще всего мужчины страдают из-за нарушений потенции и быстрой эякуляции, объяснил Лубенников. Это бывает связано с плохим здоровьем, причем как физическим, так и ментальным. В частности, вероятность фиаско в постели растет при заболеваниях, приводящих к сужению сосудов полового члена, например, атеросклерозе, гипертонической болезни, сахарном диабете и ожирении.

Проблемы во время полового контакта у мужчины могут быть спровоцированы низким уровнем тестостерона, синдромом тревожного ожидания сексуальной неудачи, неуверенностью в себе, неудовлетворенностью своим телом, выраженной усталостью, тревожностью. Не стоит списывать со счетов и причины, обусловленные взаимоотношением с партнершей: степень их эмоциональной близости и удовлетворенности отношениями вне постели, соответствие темпераментов, половых конституций Александр Лубенников врач-уролог, андролог

Сексолог Плетнева отметила, что оказать «медвежью услугу» мужчинам могут стресс из-за неприятностей на работе и депрессия. Также проблемы с потенцией нередко возникают из-за алкогольной и наркотической зависимости, слишком частой мастурбации или увлечения порно.

По словам Плетневой, если отношения супругов слишком спокойные, мужчине может стать «скучно» в постели с женой. Негативно сказываются на мужском либидо и семейные ссоры. Сексолог добавила, что ни в коем случае нельзя заниматься сексом сразу после конфликта.

Никогда не занимайтесь сексом в день ссоры, даже после того, как вы помирились. Во-первых, вы не можете быть до конца уверены, что страсти улеглись, и обиды забыты. Во-вторых, очень быстро в мозгу формируется связка «ссора — секс», и потом без предварительного конфликта вы уже не захотите вступать в интимную близость — вам будет скучно Лариса Плетнева сексолог, психолог

Ранее сексолог Сильва Невес рассказал о влиянии секса на состояние здоровья. По его мнению, регулярная интимная близость не только улучшает сон и снижает уровень стресса, но и избавляет женщин от предменструального синдрома и менструальных болей.