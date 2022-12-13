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04:02, 13 декабря 2022Россия

Виктор Бут рассказал о призывах следствия в США оболгать Путина

Виктор Бут заявил о призывах следствия в США негативно высказаться о президенте Путине

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россиянин Виктор Бут, помилованный в США после обвинения в торговле оружием, высказался о давлении, которое оказывало на него следствие в США. Воспоминаниями он поделился в интервью «КП-Петербург».

По словам освобожденного россиянина, перед судом его поместили в самый строгий блок, где не выключали свет ночью и могли не обеспечивать питанием. При этом откровенных пыток там не было, пояснил он.

Кроме того, заключенный подвергался моральному давлению со стороны американского следствия, его призывали оболгать президента России Владимира Путина.

«Также меня склоняли к тому, чтобы я дал негативную информацию о президенте страны, хотя никакой информации я, естественно, не имел и иметь не мог», — добавил Бут.

Виктор Бут отбывал срок по обвинению в поддержке террора и попытке незаконной торговли оружием в США. Россиянина арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу американской стороны. В 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы. Свою вину осужденный не признал. Процедура обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер на Бута прошла 8 декабря в Абу-Даби.

Марина Совина
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