Бут рассказал о висевшем в его тюремной камере в США портрете Путина

Бут рассказал, что в камере в американской тюрьме у него всегда висел портрет Путина

В американской тюрьме у вернувшегося в Россию Виктора Бута в камере всегда висел портрет президента Владимира Путина. Об этом сам Бут сообщил в интервью RT, трансляция доступна на Rutube-канале телеканала.

«Я горжусь тем, что я русский человек, и [тем, что] наш президент — Путин», — сказал Бут.

В интервью телеканалу россиянин также раскрыл свое отношение к специальной военной операции. Он подчеркнул, что при наличии соответствующих возможностей принял бы в ней участие. Бут отметил, что не понимал, почему Москва не начала российскую спецоперацию на Украине раньше.

Бута осудили в Соединенных Штатах за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу американской стороны, в апреле 2012-го он был приговорен к 25 годам лишения свободы. Вину Бут не признал. Обмен россиянина на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер прошел 8 декабря в Абу-Даби, перед этим оба были помилованы.

В Кремле назвали главным итогом обмена Бута на Грайнер тот факт, что Бут, который 14 лет находился в незаконном плену, вернулся на родину. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, переговоры по обмену с США не были шагом к выходу из кризиса в отношениях двух стран.