Российский уголовник после ссоры зарезал односельчанина

В Омской области 56-летний российский уголовник убил ножом 60-летнего односельчанина

В Омской области задержали 56-летнего жителя поселка Крутинка, подозреваемого в убийстве односельчанина. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 10 декабря обвиняемый и его жертва распивали алкоголь в жилом доме на улице 1 мая. Беседа перешла в ссору и закончилась конфликтом, в ходе которого неоднократно судимый российский уголовник вооружился ножом и нанес своей жертве удар в живот. Ранение оказалось смертельным, мужчина скончался.

Злоумышленник был задержан, СКР возбудил уголовное дело по статье 105 (Убийство) УК РФ. «Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в СКР.

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