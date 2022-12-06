Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:36, 6 декабря 2022Силовые структуры

Россиянин решил ограбить магазин и зарезал охранника

В Калуге грабитель попытался проникнуть в магазин и зарезал помешавшего ему охранника

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Калуге местные жители обнаружили окровавленное тело мужчины около магазина. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, грабитель попытался проникнуть в магазин, разбив стекло. Однако охранник заметил мужчину и решил помешать ему. Тогда фигурант достал нож и зарезал оппонента.

Отмечается, что погибшему было 52 года. Правоохранители разыскивают нападавшего.

Ранее стало известно, что на юго-востоке Москвы в квартире нашли тело 38-летнего мужчины в ванне. Отмечается, что на его голове был пакет, замотанный скотчем. Эксперты считают, что мужчина умер неделю назад.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Раскрыт возможный ответ России на потолок цен на нефть
В Петербурге решили продать бомбоубежище
Сотрудница полиции показала разницу во внешности в рабочее и свободное время
Обвинившая крестную принца Уильяма в расизме женщина столкнулась с оскорблениями
PepsiCo приготовилась к массовым увольнениям из-за кризиса
Россия и Абхазия запланировали восстановить авиасообщение
Экономист дала рекомендации по сокращению расходов и увеличению доходов
Шансы Косова вступить в Евросоюз оценили
Россиянин решил ограбить магазин и зарезал охранника
Россия запросила заседание Совбеза ООН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.