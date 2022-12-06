Силовые структуры
Россиянин решил ограбить магазин и зарезал охранника
В Калуге грабитель попытался проникнуть в магазин и зарезал помешавшего ему охранника
В Калуге местные жители обнаружили окровавленное тело мужчины около магазина. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, грабитель попытался проникнуть в магазин, разбив стекло. Однако охранник заметил мужчину и решил помешать ему. Тогда фигурант достал нож и зарезал оппонента.
Отмечается, что погибшему было 52 года. Правоохранители разыскивают нападавшего.
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